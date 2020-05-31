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Кирилл Альшевский: «БАТЭ много не реализовал моментов? Просто Паша Нехайчик – корыто! Не забил свои моменты»
31.05.2020 20:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский дал оценку домашней победе над «Ислочью» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата страны, передает
– Рады, что победили. В финале Кубка Беларуси отдали немало сил. Рады, как ребята провели неделю. После удаления у
– Удаление помогло?
– Точно не помешало. Но мы не лучшим образом действовали. Нам стало проще, это понятно. Если бы соперник был в полном составе, нам стало бы в конце сложнее.
– БАТЭ много не реализовал моментов. Невезение?
– Нет. Просто Паша Нехайчик – корыто! Не забил свои моменты. Сейчас в раздевалке его все журят. Пускай сидит и слушает.
– Мукам сыграл две игры за дубль. Не рассчитываете на него?
– Он сам попросил сыграть за резервную команду. Хотел быть в тонусе. А по такой игре сегодня его сложно было выпустить, – сказал Альшевский.
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Кирилл Альшевский: «БАТЭ много не реализовал моментов? Просто Паша Нехайчик – корыто! Не забил свои моменты»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский дал оценку домашней победе над «Ислочью» (1:0) в матче 11-го тура чемпионата страны, передает «Прессбол».
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