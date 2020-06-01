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Марина Литвинчук: «Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей»

01.06.2020 09:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гребчиха-байдарочница Марину Литвинчук раскритиковала кампанию по сбору подписей в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента Беларуси.

«Нельзя без тревоги взглянуть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей.

Люди, одумайтесь, наше самое главное богатство — это мир. Есть немало стран, которые нам завидуют. Берегите его!» — написала Литвинчук в своем Instagram.

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Белорусская гребчиха-байдарочница Марину Литвинчук раскритиковала кампанию по сбору подписей в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента Беларуси.
 
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