Марина Литвинчук: «Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская гребчиха-байдарочница Марину Литвинчук раскритиковала кампанию по сбору подписей в поддержку потенциальных кандидатов на пост президента Беларуси.

«Нельзя без тревоги взглянуть сейчас на соцсети, особенно на страницы некоторых блогеров. Это называется сбором подписей? Шоу, спектакль, раскачивание толпы — только не сбор подписей.

Люди, одумайтесь, наше самое главное богатство — это мир. Есть немало стран, которые нам завидуют. Берегите его!» — написала Литвинчук в своем Instagram.

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