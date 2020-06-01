ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рубрика "Матчбол"

01.06.2020 18:52 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На следующей неделе возобновятся теннисные турниры национального календаря. Решение тренерского совета Белорусской теннисной федерации. Проводиться они будут в соответствии с рекомендациями медиков. А вот о тех соревнованиях, которые уже прошли, рубрика "Матчбол".

Футбол, безусловно, в авангарде спортивных событий страны. БАТЭ остается на первом месте чемпионата. "Шахтер" уже четвертый.

В главном поединке уик-энда в Минске "горняки" встречались с местным "Динамо". "Шахтер" пять игр подряд не проигрывал и в отличной форме подходил к противостоянию с бело-голубыми. Единственный удар в этом поединке стал точным, и выполнил его полузащитник гостей Виталий Лисакович. 1:0 -  "Шахтер" победил.

А вот лидер чемпионата - БАТЭ - в Борисове победил "Ислочь" с таким же счетом -  1:0. Благодаря этой виктории команда Кирилла Альшевского уже на три балла опережает "Энергетик-БГУ": "студенты" потеряли очки в игре с "Витебском" 3:3.

Жодинское "Торпедо" победило "Смолевичи" 2:1. "Автозаводцы" пока на третьем месте, а вот команда из города - спутника столицы остается на предпоследнем месте. Более того из-за финансовых трудностей в клубе не уверены  в будущем команды.

В эти минуты в последнем матче тура "Минск" встречается со "Слуцком". Прямая трансляция  на "Беларусь 5". 

"Гроднооблспорт" -  обладатель Суперкубка Беларуси по пляжному футболу. Титульный поединок прошел в Щучине. Лучшая команда прошлого чемпионата - дружина из города над Неманом - встречалась с командой  из Кировска. Уверенную победу одержали гродненцы -  6:2.

А вот уже в первом туре чемпионата футболисты  из Кировска взяли реванш - 5:4. Решающий гол в активе Виталия Михайлова.

На этой неделе все внимание опять футболу: вас ждут игры чемпионата страны. В центральной "Шахтер" в Солигорске встретится с "Энергетиком-БГУ". За матчем в прямом эфире следите на телеканале "Беларусь 5". Любите спорт!

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе возобновятся теннисные турниры национального календаря. Решение тренерского совета Белорусской теннисной федерации. Проводиться они будут в...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Савицкий – MVP 11-го тура чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика