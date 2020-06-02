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Сергей Боровский: «Исполнительское мастерство футболистов «Ислочи» ниже, чем игроков топ-команд. У того же Янсане недостаточный уровень»

02.06.2020 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Сергей Боровский, помогающий Виталию Жуковскому в работе с «Ислочью», рассказал об игре команды.

– Позиционная атака – это всего лишь промежуточная фаза, которая ведет к главному – завершению, голам. А уровень мастерства наших игроков не тот, что в топ-командах. Можно во всем быть лучшим, но из-за плохой реализации проиграть матч.

Исполнительское мастерство наших футболистов ниже, чем футболистов топ-команд. Да, Комаровский – это игрок топ-уровня, Януш, подтянулся Патоцкий. А у того же Янсане недостаточный уровень

Мы научились доходить до штрафной площади, контролировать мяч, осталось научиться играть в завершающей фазе, – сказал Боровский.

В первом круге «Ислочь» проиграла всем топам (кому-то вообще без шансов). Вот что в команде думают по этому поводу

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Белорусский специалист Сергей Боровский, помогающий Виталию Жуковскому в работе с «Ислочью», рассказал об игре команды.
 
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