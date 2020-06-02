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Сергей Боровский: «Исполнительское мастерство футболистов «Ислочи» ниже, чем игроков топ-команд. У того же Янсане недостаточный уровень»
02.06.2020 09:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
– Позиционная атака – это всего лишь промежуточная фаза, которая ведет к главному – завершению, голам. А уровень мастерства наших игроков не тот, что в топ-командах. Можно во всем быть лучшим, но из-за плохой реализации проиграть матч.
Исполнительское мастерство наших футболистов ниже, чем футболистов топ-команд. Да,
Мы научились доходить до штрафной площади, контролировать мяч, осталось научиться играть в завершающей фазе, – сказал Боровский.
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Сергей Боровский: «Исполнительское мастерство футболистов «Ислочи» ниже, чем игроков топ-команд. У того же Янсане недостаточный уровень»
Белорусский специалист Сергей Боровский, помогающий Виталию Жуковскому в работе с «Ислочью», рассказал об игре команды.
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