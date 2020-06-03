Выиграй 10 000 BYN в конкурсе “Колесо удачи Maxline”!

Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline запустила новый конкурс. В пятницу, 5 мая, в 21:00 будут в прямом эфире трижды вращать колесо. Числа, которые выпадут последовательно на колесе, определят победителей конкурса.



Для участия в конкурсе необходимо:

быть подписчиком сообщества Maxline ВКонтакте ;

; быть зарегистрированным на любом из онлайн-ресурсов БК Maxline и верифицировать свой аккаунт;

с 19:30 03.06.2020 до 17:00 05.06.2020 сделать одиночную ставку в линии или Live на любой матч на любом из онлайн-ресурсов Maxline на сумму не менее 0,50 BYN;

или на любой матч на любом из онлайн-ресурсов Maxline на сумму не менее 0,50 BYN; в комментариях под конкурсным постом в ВКонтакте необходимо указать номер игрового счета и выбрать три числа от 1 до 20.

Бонус 3 BYN получат все участники, которые угадают первое число и выполнят условия конкурса. Бонус 2000 BYN будет разделен пропорционально между участниками, которые угадают два числа в определенной последовательности и выполнит условия конкурса. Бонус 10000 BYN будет разделен пропорционально между участниками, которые угадают три числа в определенной последовательности и выполнит условия конкурса.



