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Выиграй 10 000 BYN в конкурсе “Колесо удачи Maxline”!

03.06.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Букмекерская компания Maxline запустила новый конкурс. В пятницу, 5 мая, в 21:00 будут в прямом эфире трижды вращать колесо. Числа, которые выпадут последовательно на колесе, определят победителей конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо:

  • быть подписчиком сообщества Maxline ВКонтакте;
  • быть зарегистрированным на любом из онлайн-ресурсов БК Maxline и верифицировать свой аккаунт;
  • с 19:30 03.06.2020 до 17:00 05.06.2020 сделать одиночную ставку в линии или Live на любой матч на любом из онлайн-ресурсов Maxline на сумму не менее 0,50 BYN;
  • в комментариях под конкурсным постом в ВКонтакте необходимо указать номер игрового счета и выбрать три числа от 1 до 20. 

Бонус 3 BYN получат все участники, которые угадают первое число и выполнят условия конкурса. Бонус 2000 BYN будет разделен пропорционально между участниками, которые угадают два числа в определенной последовательности и выполнит условия конкурса. Бонус 10000 BYN будет разделен пропорционально между участниками, которые угадают три числа в определенной последовательности и выполнит условия конкурса.

Выиграй 10 000 BYN в конкурсе “Колесо удачи Maxline”!

 
 
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Букмекерская компания Maxline запустила новый конкурс.
 
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