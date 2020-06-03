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Выиграй 10 000 BYN в конкурсе “Колесо удачи Maxline”!
03.06.2020 19:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бонус 3 BYN получат все участники, которые угадают первое число и выполнят условия конкурса. Бонус 2000 BYN будет разделен пропорционально между участниками, которые угадают два числа в определенной последовательности и выполнит условия конкурса. Бонус 10000 BYN будет разделен пропорционально между участниками, которые угадают три числа в определенной последовательности и выполнит условия конкурса.
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Букмекерская компания Maxline запустила новый конкурс.
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