Володько продлил контракт с тульским «Арсеналом»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник продлил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Отметим, что соглашение продлено до конца текущего чемпионата.

Володько перешел в тульскую команду в январе 2019 года. За это время защитник провел 3 матча в .

«Арсенал », набрав в 22 турах 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Рестарт чемпионата запланирован на 19 июня.

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