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Володько продлил контракт с тульским «Арсеналом»

03.06.2020 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Максим Володько продлил контракт с тульским «Арсеналом». Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

Отметим, что соглашение продлено до конца текущего чемпионата.

Володько перешел в тульскую команду в январе 2019 года. За это время защитник провел 3 матча в РПЛ.

«Арсенал», набрав в 22 турах 28 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги. Рестарт чемпионата запланирован на 19 июня.

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Белорусский защитник Максим Володько продлил контракт с тульским «Арсеналом».
 
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