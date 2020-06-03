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Володько продлил контракт с тульским «Арсеналом»
03.06.2020 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник
Отметим, что соглашение продлено до конца текущего чемпионата.
Володько перешел в тульскую команду в январе 2019 года. За это время защитник провел 3 матча в
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Белорусский защитник Максим Володько продлил контракт с тульским «Арсеналом».
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