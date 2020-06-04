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Игрок «Чайки» Стальбовский: «Потребляем пиво без фанатизма. Как говорил Глеб, две бутылки после тренировки можно»
04.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
- Что команда делает, когда проигрывает 0:13? Пьет пиво?
– Все спокойно. Обговаривается, когда будет тренировка. Тренер решает какие-то тактические задачи. Пиво, конечно, можно, если в рамках разумного. Под чемпионат Беларуси бокал-два — почему нет? Как говорил
- В чем находите позитив? Ни побед, ни голов.
– Так у нас команда — как дружная семья. Регулярно выезжаем на отдых: рыбалка, пейнтбол... Мы как называемся? Коллектив физической культуры. Большой футбол — это только одна из наших ветвей. Да, есть осадок в плане результатов, но есть и позитив. Владислав Королюк прекрасно себя проявляет, Никита Бетеня. Нам нужно немножко времени, немножко поддержки. Мы еще заявим о себе.
- Какие мысли в голове, когда выходите на матч? Как бы снова не пропустить 10 голов?
– После 0:15 от Пинска наша команда практически во всех следующих матчах прекрасно играла в первых таймах. У «
А вот во вторых таймах испытываем огромные пробелы. В первую очередь по причине того, что команда поздновато включилась в тренировочный процесс. Плюс ждем возвращения в строй травмированных и дисквалифицированных игроков.
В пяти последних матчах почти 50 процентов основного состава не играла по тем или иным причинам. У прекрасного защитника Евгения Сыроватко три матча дисквалификации, Дима Остапчук после четырех месяцев травмы только-только включился — был перелом кости на ноге... – сказал Стальбовский.
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Игрок «Чайки» Стальбовский: «Потребляем пиво без фанатизма. Как говорил Глеб, две бутылки после тренировки можно»
Полузащитник «Чайки» Вадим Стальбовский рассказал о том, как команда реагирует на поражения с разгромным счетом во второй лиге чемпионата страны, передает...
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