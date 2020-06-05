Пушков о о матчах с «Фрелундой» в ЛЧ: «Планируем прервать победный марш действующих чемпионов, и подготовка к этому уже началась»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Сергей Пушков поделился мнением об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов. В первом раунде «Неман» сыграет с действующим победителем Лиги чемпионом – шведской «Фрелундой».

- Делали для себя какие-то прогнозы и было ли волнение?

– В первой половине жеребьевки ничего не прогнозировал, а после был практически уверен, что это будет «Цуг» :) Волнения не было, но было понимание, что уже начинается работа.

- Что можете сказать о сопернике?

– Нужно дождаться старта сезона, чтобы оценивать соперника. Но в любом случае — это очередная замечательная возможность сравнить себя со стабильно высокой планкой хоккейной Лиги чемпионов и шанс доказать, что мы на самом деле чего-то стоим! У нас есть опыт выступления против европейских команд, и каждая такая игра дает возможность повысить этот опыт.

Шведский чемпионат один из самых сильных в Европе, я это знаю еще со времен выступления там в качестве игрока. Поэтому мы будем стремиться преодолеть эту планку.

- О задачах говорить рано, а желания и так всем понятны, но все же…

– Будем готовиться к достойному сражению. Мы планируем прервать победный марш действующих чемпионов, и подготовка к этому уже началась, — сказал Пушков.