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Пушков о о матчах с «Фрелундой» в ЛЧ: «Планируем прервать победный марш действующих чемпионов, и подготовка к этому уже началась»
05.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Сергей Пушков поделился мнением об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов. В первом раунде «Неман» сыграет с действующим победителем Лиги чемпионом – шведской «Фрелундой».
- Делали для себя какие-то прогнозы и было ли волнение?
– В первой половине жеребьевки ничего не прогнозировал, а после был практически уверен, что это будет «Цуг» :) Волнения не было, но было понимание, что уже начинается работа.
- Что можете сказать о сопернике?
– Нужно дождаться старта сезона, чтобы оценивать соперника. Но в любом случае — это очередная замечательная возможность сравнить себя со стабильно высокой планкой хоккейной Лиги чемпионов и шанс доказать, что мы на самом деле чего-то стоим! У нас есть опыт выступления против европейских команд, и каждая такая игра дает возможность повысить этот опыт.
Шведский чемпионат один из самых сильных в Европе, я это знаю еще со времен выступления там в качестве игрока. Поэтому мы будем стремиться преодолеть эту планку.
- О задачах говорить рано, а желания и так всем понятны, но все же…
– Будем готовиться к достойному сражению. Мы планируем прервать победный марш действующих чемпионов, и подготовка к этому уже началась, — сказал Пушков.
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Пушков о о матчах с «Фрелундой» в ЛЧ: «Планируем прервать победный марш действующих чемпионов, и подготовка к этому уже началась»
Главный тренер «Немана» Сергей Пушков поделился мнением об итогах жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов.
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