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Александр Бразевич: «Если нам ситуацию совсем не испортят, до маразма, то первый круг «Смолевичи» доиграют 100%»

05.06.2020 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич рассказал о финансовом положении клуба. Отметим, неделю назад специалист сообщил, что команда может прекратить свое существование.

- Что поменялось в команде за неделю? Какие новости?

– Вы знаете, не скажу, чтобы я пожалел о своих словах, я их преднамеренно говорил. За любыми словами есть своя подоплека, есть что-то между строк. Говорил я их больше для того, чтобы привлечь внимание, а не чтобы жаловаться.

Мы с ребятами договорились играть до конца первого круга. В каждом матче играть на 100%, как бы ни складывалась ситуация. Если нам ее совсем не испортят, до маразма, то первый круг мы доиграем 100%, потому что мы хотим играть, хотим радовать пусть и немногочисленных, но наших болельщиков, наших близких.

Мы хотим просто быть честными перед спортивным смыслом, перед спортивной составляющей. Если нам уже и не судьба продолжать чемпионат до конца, то первый круг мы доиграем хотя бы из спортивной составляющей. И, я еще раз говорю, будем играть в каждом матче на 100%, – сказал Бразевич в эфире «Беларусь 5».

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Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич рассказал о финансовом положении клуба.
 
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