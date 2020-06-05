Арина Соболенко: «Про политику? Я не считаю нужным давать какие-либо комментарии»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка в эфире своего Instagram отказалась прояснить свою политическую позицию

«Про политику? Я не считаю нужным давать какие-либо комментарии. Так что давайте вопросы про политику просто не будут задаваться», – сказала Соболенко.

Отметим, что в июле 2019 года Соболенко выражала слова благодарности за то, что президент поддерживает спорт и готов прийти на помощь в трудную минуту.

В октябре 2019 спортсменка провела теннисный матч вместе с бывшим премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.

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