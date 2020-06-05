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Арина Соболенко: «Про политику? Я не считаю нужным давать какие-либо комментарии»
05.06.2020 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка
«Про политику? Я не считаю нужным давать какие-либо комментарии. Так что давайте вопросы про политику просто не будут задаваться», – сказала Соболенко.
Отметим, что в июле 2019 года Соболенко
В октябре 2019 спортсменка
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко в эфире своего Instagram отказалась прояснить свою политическую позицию «Про политику? Я не считаю нужным давать какие-либо...
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