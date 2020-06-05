Александр Зайцев: «У нас вернулось то состояние, когда мы в роли догоняющего и нам хочется поохотиться и захватить что-то»

Источник материала: Tribuna.com

Владелец брестского «Динамо» Александр Зайцев поделился мнением о состоянии клуба.

«Старт этого сезона хуже, чем предыдущего – тоже в чем-то объективно. Всегда сложнее удержать, чем захватить. Я уже ментальность коллектива знаю. У нас вернулось то состояние, когда мы в роли догоняющего и нам хочется поохотиться и захватить что-то.

Мы все поняли, что сейчас имеем позицию ни о чем. Мы привыкли именно к состоянию такого охотника, догоняющего. Нам в этом плане комфортнее. Мы видим цель. Это еще один из факторов, почему мы со сдержанным оптимизмом смотрим на оставшуюся часть сезона», – сказал Зайцев в эфире «Панорамы» на «Беларусь 1».

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