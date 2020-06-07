Альшевский об упущенной победе над «Витебском»: «Все закономерно и справедливо»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский прокомментировал ничью с «Витебском» (2:2) в матче 12-го тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент .com.

Отметим, что борисовчане вели по ходу матча со счетом 2:0, однако упустили победу.

– Конечно, неприятно проигрывать, выигрывая, а точнее играть вничью, ведя 2:0. А с другой стороны, как первый забили, так, по большому счету, и пропустили. Все закономерно и справедливо.

– Почему Виллумссон и Щербицкий отсутствовали в заявке на игру, а Настич в запасе был?

– Настичу дали немножко отдохнуть, плюс еще кое-какие нюансы. По поводу Вилли… Есть определенный дискомфорт, поэтому его тоже решили немножко поберечь. У Дениса вроде вот-вот все должно быть хорошо, в последний момент нет в этом уверенности.

– Вся борьба еще впереди?

– Мы в данный момент, на первом месте. Прошла только треть чемпионата, игр еще будет много. Я думаю, все команды могут терять очки. Максимально непросто никому. Казалось бы,сегодня: ведем 2:0, доигрывай до конца, но в итоге ничья, – сказал Альшевский.

Вратарь «Витебска» привез два мяча от БАТЭ, но это не помешало отыграться в конце (Чичкан ошибся) и вырвать ничью

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