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Конор о завершении карьеры: «Я просто перестал получать кайф»

07.06.2020 18:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру.

«Эта игра просто перестала приносить мне удовольствие. Вся эта суета вокруг, ничего не происходит.

Я просматривал варианты относительно следующего соперника, но нет ничего стоящего

Я смотрел различные шоу. Вудли против Бернса, смотрел бои сегодня. Я просто не в восторге от этой игры. Просто не получаю кайфа. С меня хватит», – рассказал Макгрегор.

 

 
 
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Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор объяснил, почему решил завершить карьеру.
 
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