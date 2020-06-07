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«Шахтер» сократил отставание от БАТЭ до двух очков. В следующем туре команды встретятся между собой

07.06.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 12 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил «Энергетик» (1:0).

Таким образом, команда Юрия Вернидуба продлила серию без поражений до семи встреч. «Шахтер» выиграл шесть матчей и в одном сыграл вничью.

В турнирной таблице команда из Солигорска набрала 24 очка приблизилась к БАТЭ, у которого 26 пунктов.

В следующем туре БАТЭ примет «Шахтер» в Борисове. Матч пройдет 14 июня.

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В матче 12 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил «Энергетик» (1:0).
 
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