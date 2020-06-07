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«Шахтер» сократил отставание от БАТЭ до двух очков. В следующем туре команды встретятся между собой
07.06.2020 22:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 12 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил «Энергетик» (1:0).
Таким образом, команда
В турнирной таблице команда из
В следующем туре
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В матче 12 тура чемпионата Беларуси «Шахтер» победил «Энергетик» (1:0).
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