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Канте не решил, будет ли доигрывать сезон. «Челси» его не торопит, но Лэмпард наигрывает схему без него
08.06.2020 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
Несмотря на то, что футболист
Он обеспокоен риском заражения других членов семьи. «Челси» по-прежнему полностью поддерживает позицию Канте и не оказывает на него никакого давления в вопросе возвращения к групповым тренировкам.
По данным ESPN, главный тренер команды Фрэнк Лэмпард все более активно наигрывает схему без Канте – англичанин предполагает, что француз может не сыграть до конца этого сезона.
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Канте не решил, будет ли доигрывать сезон. «Челси» его не торопит, но Лэмпард наигрывает схему без него
Полузащитник «Челси» Нголо Канте по-прежнему не принял решение насчет возобновления сезона.Несмотря на то, что футболист посещает базу клуба в Кобхэме для...
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