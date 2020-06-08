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Канте не решил, будет ли доигрывать сезон. «Челси» его не торопит, но Лэмпард наигрывает схему без него

08.06.2020 19:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Челси» Нголо Канте по-прежнему не принял решение насчет возобновления сезона.

Несмотря на то, что футболист посещает базу клуба в Кобхэме для индивидуальных занятий, он до сих пор не приступил к тренировкам в группе.

Он обеспокоен риском заражения других членов семьи. «Челси» по-прежнему полностью поддерживает позицию Канте и не оказывает на него никакого давления в вопросе возвращения к групповым тренировкам.

По данным ESPN, главный тренер команды Фрэнк Лэмпард все более активно наигрывает схему без Канте – англичанин предполагает, что француз может не сыграть до конца этого сезона.

«Челси» разрешил Канте еще посидеть дома. Он приехал на одну тренировку – и забеспокоился о здоровье

 
 
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Полузащитник «Челси» Нголо Канте по-прежнему не принял решение насчет возобновления сезона.Несмотря на то, что футболист посещает базу клуба в Кобхэме для...
 
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