ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Ман Сити» требует за Сане 70 млн евро. «Бавария» хочет подписать игрока, но не любой ценой

09.06.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

«Бавария» все еще заинтересована в трансфере вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.

По информации Sky Germany, на прошлой неделе прошел новый раунд переговоров между сторонами. Немецкий клуб предложил 40 млн евро.

«Горожане» дали понять, что готовы продать 24-летнего немца за сумму около 70 млн евро.

Несмотря на то, что Сане может перейти в «Баварию» свободным агентом по истечении срока контракта в 2021 году, мюнхенский клуб и сам игрок хотят завершить сделку этим летом. При этом «Бавария» не намерена подписывать футболиста любой ценой.

Сане пропустил почти весь нынешний сезон из-за травмы крестообразных связок.

Ранее утверждалось, что Сане не продлит контракт с «Сити», футболист готов на 30% снизить запросы по зарплате ради перехода в «Баварию».

Бундеслига вернулась! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Бавария» все еще заинтересована в трансфере вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Многократный чемпион Беларуси Грабовик о выборах-2020: «Хочу, чтобы мои дети жили в мирной и спокойной стране»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика