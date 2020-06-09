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«Ман Сити» требует за Сане 70 млн евро. «Бавария» хочет подписать игрока, но не любой ценой
09.06.2020 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По информации Sky Germany, на прошлой неделе прошел новый раунд переговоров между сторонами. Немецкий клуб предложил 40 млн евро.
«Горожане» дали понять, что готовы продать 24-летнего немца за сумму около 70 млн евро.
Несмотря на то, что Сане может перейти в «Баварию» свободным агентом по истечении срока контракта в 2021 году, мюнхенский клуб и сам игрок хотят завершить сделку этим летом. При этом «Бавария» не намерена подписывать футболиста любой ценой.
Сане пропустил почти весь нынешний сезон из-за травмы крестообразных связок.
Ранее утверждалось, что Сане не продлит контракт с «Сити», футболист готов на 30% снизить запросы по зарплате ради перехода в «Баварию».
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«Бавария» все еще заинтересована в трансфере вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане.
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