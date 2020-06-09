Многократный чемпион Беларуси Грабовик о выборах-2020: «Хочу, чтобы мои дети жили в мирной и спокойной стране»

Источник материала: Tribuna.com

Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, многократный чемпион Беларуси Александр Грабовик порассуждал о предстоящих президентских выборах.

«Несомненно, выборы – это одно из главных политических событий в жизни любой страны. А выборы президента – особенно важная компания, которая касается абсолютно каждого гражданина. Безопасность, законность, уровень занятости, развитие образования и медицины – все это и многое другое напрямую зависит от того, какая политика реализуется в государстве. И не на словах, а на деле.

Я – спортсмен, поэтому для меня очень важно, чтобы Беларусь развивала дружеские взаимоотношения со всеми государствами и оставалась такой же открытой всему миру. Чтобы совершенствовалась спортивная инфраструктура, проводились первенства мирового масштаба, чтобы юные спортсмены имели возможность профессионально расти и реализовывать весь свой потенциал. Как это получилось у меня, простого парня из небольшого городка. Наша страна хоть и маленькая, но занимает достойное место в мировом спортивном сообществе. И это в том числе благодаря социально ориентированной политике, которая проводится в Беларуси.

А вот как родитель, я, конечно, хочу, чтобы мои дети жили еще и в мирной и спокойной стране. Чтобы не боялись выходить на улицу, чувствовали себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Возможно, это звучит слишком пафосно, но в современном мире этим может похвастаться не каждая страна. Яркий пример – наши соседи. И не нужно быть в авангарде политических событий, чтобы понимать ценность мира. А нам, потомкам солдат Великой Победы, особенно важно сохранить те ценности, за которые сражались наши деды и прадеды», – сказал Грабовик.

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