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Ройсу может потребоваться операция из-за травмы. Он пропустил 981 день за 8 сезонов в «Боруссии»

09.06.2020 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Травма полузащитника «Боруссии» Марко Ройса может быть серьезнее, чем предполагалось.

Как сообщает Bild со ссылкой на Kicker, дортмундцы, в начале февраля объявившие о «мышечной травме» 31-летнего игрока, скрыли факт разрыва сухожилия в приводящей мышце бедра игрока.

Теперь, согласно оценке специалистов, немцу может потребоваться операция.

За 8 сезонов в дортмундской «Боруссии» Ройс пропустил 981 день из-за различных повреждений.

В нынешнем сезоне Ройс забил 11 голов и отдал 5 передач в 19 матчах Бундеслиги.

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Травма полузащитника «Боруссии» Марко Ройса может быть серьезнее, чем предполагалось.
 
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