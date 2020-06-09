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Ройсу может потребоваться операция из-за травмы. Он пропустил 981 день за 8 сезонов в «Боруссии»
09.06.2020 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает Bild со ссылкой на Kicker, дортмундцы, в начале февраля объявившие о «
Теперь, согласно оценке специалистов, немцу может потребоваться операция.
За 8 сезонов в дортмундской
В нынешнем сезоне Ройс забил 11 голов и отдал 5 передач в 19 матчах Бундеслиги.
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Травма полузащитника «Боруссии» Марко Ройса может быть серьезнее, чем предполагалось.
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