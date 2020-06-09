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Посол Словакии в Беларуси Мигаш: «Такой футбольной инфраструктуры, как у вас, у нас нет. После 1989-го года она развалилась»

10.06.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш оценил развитие футбольной инфраструктуры в двух странах.

– В чью пользу сравнение футбольной инфраструктуры?

– Могу ответить однозначно. Это не поблажка. Хочу сказать честно и гражданам, и футбольным фанатам Беларуси. Такой футбольной инфраструктуры, как в Беларуси, в Словакии нет. Ее надо будет создавать.

Где-то она после 1989-го года развалилась. Пришли частники, на месте стадионов сделали площадки для жилых домов или для бизнеса. Это сильно повлияло на то, что чехословацкий футбол до 1989-го года и словацкий вначале, когда еще играли футболисты, воспитанные при социализме. Дети, которые ходят в школу, хорошо учатся, ходят на тренировки, гимназии специальные. Была система.

Потом это все развалилось. Нам пока это не удалось воссоздать. Мой сын Лукаш, например, когда я пришел в 2016-м году, был сразу зарегистрирован в «Минске», тренировался и на улице, и в манеже, играл. Потом играл за «Звезду», сейчас это «Энергетик-БГУ».

Он потом вернулся в братиславский «Слован». Сравнил раздевалки, футбольное поле, количество полей и все, что с этим связано. Он говорит своим гимназистам, что в Беларуси такие условия, такой комфорт, такая инфраструктура, что надо просто завидовать.

Это не поблажка, это откровенно сказано. То, что сумела и центральная государственная власть, и муниципальные власти в регионах и городах, без них это было бы невозможно. Это огромный базис для будущего развития. Особенно надо вкладывать в детские клубы. Большие команды на себя заработают и сами, а детям надо в таком возрасте помочь. И тогда будет футбол в Беларуси на хорошем. Думаю, и на высшем уровне, – заявил Мигаш.

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Теги: Минск
 
 
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Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш оценил развитие футбольной инфраструктуры в двух странах.
 
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