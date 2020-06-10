ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дмитрий Пидручный: «В биатлоне много астматиков – из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками»

10.06.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением о влиянии противоастматических препаратов на спортивные результаты.

«Насколько я знаю, есть много астматиков в биатлоне – из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы.

Не знаю, насколько это помогает, у меня нет причин пробовать этот препарат. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно улучшает результаты», – сказал Пидручный в прямом эфире в инстаграме журнала PlayPro.

Бундеслига вернулась! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением о влиянии противоастматических препаратов на спортивные результаты.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Спартак» хочет купить форварда «Флуминенсе» Маркоса Пауло за 15 млн евро. Им интересовался ЦСКА (ENM)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика