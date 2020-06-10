|
Дмитрий Пидручный: «В биатлоне много астматиков – из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками»
10.06.2020 08:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Украинский биатлонист
«Насколько я знаю, есть много астматиков в биатлоне – из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками против астмы.
Не знаю, насколько это помогает, у меня нет причин пробовать этот препарат. Согласно слухам, это такой легальный допинг, который действительно улучшает результаты», – сказал Пидручный в прямом эфире в
Бундеслига вернулась! Готов ставить на «Баварию», «Боруссию» и «Лейпциг»?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дмитрий Пидручный: «В биатлоне много астматиков – из Норвегии, Франции, Австрии. Неоднократно видел, как перед стартом они пользовались баллончиками»
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мнением о влиянии противоастматических препаратов на спортивные результаты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)