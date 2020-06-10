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Христо Стоичков: «Месси уже легенда. Никто не выиграет того, что выиграл он»

10.06.2020 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков высказался о сравнениях форварда «блауграны» Лионеля Месси с Диего Марадоной.

«Месси уже легенда, его сложно сравнивать с кем бы то ни было.

Никто не выиграл того, что выигрывал он. Шесть «Золотых мячей», пять «Золотых бутс» (Месси выиграл 6 «Золотых бутс» – Sports.ru), лучший игрок чемпионата мира 2014 года.

Среди аргентинцев был мало игроков, становившихся лучшими на ЧМ. Кемпес в 78-м, Диего в 86-м и Лионель в 2014-м.

Никто не выиграет того, что выиграл Месси. Аргентинцы постоянно сравнивают его с кем-то еще, но разные эпохи нельзя сравнивать», – заявил Стоичков в эфире Radio Mitre.

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Бывший игрок «Барселоны» Христо Стоичков высказался о сравнениях форварда «блауграны» Лионеля Месси с Диего Марадоной.«Месси уже легенда, его сложно сравнивать...
 
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