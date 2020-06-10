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Шантарович о задержаниях людей, которые подписывались за Тихановского: «Если произошло нарушение законодательства, нужно реагировать должным образом»
10.06.2020 09:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович поделился мнением о задержаниях людей на пикетах по сбору подписей.
– Как вы относитесь к тому, что людей, ставящих подписи за Светлану Тихановскую, арестовывают?
– Слушайте, не знаю, не видел, как это все происходило. Но я считаю, что если произошло нарушение законодательства, то нужно реагировать должным образом. Порядок должен быть, в том числе на этих пикетах. Законодательно людям разрешили их проводить, но если происходят какие-то стычки, значит, кто-то где-то недосмотрел. А этого быть не должно, – сказал Шантарович.
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Шантарович о задержаниях людей, которые подписывались за Тихановского: «Если произошло нарушение законодательства, нужно реагировать должным образом»
Тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович поделился мнением о задержаниях людей на пикетах по сбору подписей.
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