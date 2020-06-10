Шантарович про слова Махневой о языке: «Считаю, что белорусский – наш исконный язык. Слова Маргариты – исключительно ее понимание, ее видение»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович рассказал о своем отношении к белорусскому языку.

– Много шуму наделали и высказывания Маргариты Махневой , которая заявила, в частности, что белорусский язык никому не нужен.

– А я считаю, что белорусский – это наш исконный язык. Слова Маргариты – это исключительно ее понимание, ее видение. А Махневой еще и 30 нет. Знаете, когда я за границей появляюсь в какой-нибудь компании, на какой-нибудь вечеринке и пою «Белый аист летит над Полесьем», меня все слушают. Понимаете? А сколько я по миру развез белорусских книг, разных энциклопедий. И все – на белорусском языке с переводом на английский. И все в восторге. Да лучшего языка нет в мире, как мне кажется.

Может, я не могу высказываться на белорусском, но много читаю, он мне очень интересен. Он наш, родной. Неужели мы этого не понимаем? – сказал Шантарович.

Маргарита Махнева: «Мы все говорим на русском, и не совсем понятно, зачем мы должны знать белорусский. Кому он нужен?»

Для разговоров о политике надо созреть, белорусский – лучший в мире язык. Главный у гребцов – о громких словах Махневой и Литвинчук

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