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Шантарович про слова Махневой о языке: «Считаю, что белорусский – наш исконный язык. Слова Маргариты – исключительно ее понимание, ее видение»
10.06.2020 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер сборной Беларуси по гребле Владимир
– Много шуму наделали и высказывания Маргариты
– А я считаю, что белорусский – это наш исконный язык. Слова Маргариты – это исключительно ее понимание, ее видение. А
Может, я не могу высказываться на белорусском, но много читаю, он мне очень интересен. Он наш, родной. Неужели мы этого не понимаем? – сказал Шантарович.
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Шантарович про слова Махневой о языке: «Считаю, что белорусский – наш исконный язык. Слова Маргариты – исключительно ее понимание, ее видение»
Тренер сборной Беларуси по гребле Владимир Шантарович рассказал о своем отношении к белорусскому языку.
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