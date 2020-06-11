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Это’О про Хави и Месси: «Он должен вернуться в «Барсу», пока там играет бог футбола»

11.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О высказался за назначение экс-полузащитника каталонского клуба Хави новым главным тренером сине-гранатовых.

В настоящее время Хави возглавляет катарский «Аль-Садд».

«Я сказал Хави, что он в любом случае должен вернуться в «Барсу». Я сказал ему, что он обязан это сделать, пока там играет бог футбола [Месси].

Они играли вместе, и в этом плане Хави будет легче, чем кому-либо другому», – цитирует Это’О Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.

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Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О высказался за назначение экс-полузащитника каталонского клуба Хави новым главным тренером сине-гранатовых.
 
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