|
Это’О про Хави и Месси: «Он должен вернуться в «Барсу», пока там играет бог футбола»
11.06.2020 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший форвард
В настоящее время Хави возглавляет катарский «Аль-Садд».
«Я сказал Хави, что он в любом случае должен вернуться в «Барсу». Я сказал ему, что он обязан это сделать, пока там играет бог футбола [
Они играли вместе, и в этом плане Хави будет легче, чем кому-либо другому», – цитирует Это’О Goal.com со ссылкой на Catalunya Radio.
Только здесь маржа 0% на чемпионат Испании!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О высказался за назначение экс-полузащитника каталонского клуба Хави новым главным тренером сине-гранатовых.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)