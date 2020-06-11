Сергей Туранок: «Играем, вроде, не плохо, и никак не можем очки набрать. Вот это угнетает»

Источник материала: Tribuna.com

Голкипер «Белшины» оценил сезон-2020 в исполнении команды.

– Как вам сейчас в стане «Белшины»?

– Нормально. Тренерский штаб, ребята – меня все устраивает, чувствую себя к команде комфортно. Единственное «но» – играем, вроде, не плохо, и никак не можем очки набрать. Вот это угнетает.

– А когда еще и мяч рикошетом от своего же игрока в ворота влетает, обидно?..

– Это стечение обстоятельств. Бывает, случается – в ненужное время в ненужном месте оказывается футболист. Конечно, обидно. Все еще и от счета зависит – вдвойне обидно, когда из-за этого теряем победу. Которых у нас пока и так нет.

Никак не можем пройти эту полосу невезения. Что-то подобное было в минувшем сезоне в первой лиге: в предсезонку никак не могли выиграть, а победили в начале сезона – у команды появилась уверенность, и все у нас в итоге получилось, – сказал Туранок.