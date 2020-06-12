Можешь купить, а можешь выиграть – belbet дарит топовые гаджеты, машины и квартиру в районе мечты

Источник материала: Tribuna.com

Рискните всего несколькими рублями – и получите шанс выиграть большие призы!

Этим летом несколько счастливчиков сорвут крупный куш в новом розыгрыше belbet «Можешь купить, а можешь выиграть!», который стартовал 1 июня.

Среди призов – десятки топовых девайсов (например Apple Macbook Air или iPhone 11), одна из трех KIA Rio X-Line и главный подарок: квартира в Новой Боровой.

Это третий с момента запуска belbet специальный розыгрыш, причем самый масштабный. А участие в нем в этот раз стало еще более доступным!

Играть можно даже в том случае, если у вас на карте есть несколько рублей. Не нужно копить деньги и ждать.





Уникальность розыгрыша в том, что игроки могут сами ускорить его финал: как только будет выдано 19 999 999 кодов, состоится 1 тур розыгрыша, по итогам которого будет разыгран полный комплект призов, когда раздадут коды от 20 000 000 до 59 999 999 – сыграют 2 тур, а когда 99 999 999 – третий.

Не упускайте шанс заработать первые коды уже сегодня. Возможно, один из призов ждет именно вас.

С правилами розыгрыша можно ознакомиться на сайте belbet .



