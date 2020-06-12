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Можешь купить, а можешь выиграть – belbet дарит топовые гаджеты, машины и квартиру в районе мечты
12.06.2020 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Рискните всего несколькими рублями – и получите шанс выиграть большие призы!
Этим летом несколько счастливчиков сорвут крупный куш в новом розыгрыше
Среди призов – десятки топовых девайсов (например Apple Macbook Air или iPhone 11), одна из трех KIA Rio X-Line и главный подарок: квартира в Новой Боровой.
Это третий с момента запуска
Играть можно даже в том случае, если у вас на карте есть несколько рублей. Не нужно копить деньги и ждать.
Уникальность розыгрыша в том, что игроки могут сами ускорить его финал: как только будет выдано 19 999 999 кодов, состоится 1 тур розыгрыша, по итогам которого будет разыгран полный комплект призов, когда раздадут коды от 20 000 000 до 59 999 999 – сыграют 2 тур, а когда 99 999 999 – третий.
Не упускайте шанс заработать первые коды уже сегодня. Возможно, один из призов ждет именно вас.
С правилами розыгрыша можно ознакомиться на сайте
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Рискните всего несколькими рублями – и получите шанс выиграть большие призы! Этим летом несколько счастливчиков сорвут крупный куш в новом розыгрыше belbet «Можешь...
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