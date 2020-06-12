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Габи Кики: «Полностью отдаюсь «Динамо», но если поступит интересное предложение, то уйду»

12.06.2020 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Кики Габи надеется поиграть в более сильной лиге.

«Мне хорошо в Бресте сейчас, но это правда, что каждый игрок хочет лучшего для карьеры. Я все еще молод. Не знаю когда, но мне бы хотелось поиграть в более сильном клубе, лиге. Сейчас я полностью отдаюсь «Динамо», но если поступит интересное предложение, то уйду.

Самое главное, построить классную карьеру после Бреста», – сказал Кики в эфире «Спорт-центра» на «Беларусь 5».

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Теги: Брест
 
 
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Защитник брестского «Динамо» Кики Габи надеется поиграть в более сильной лиге.
 
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