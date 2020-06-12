Габи Кики: «Полностью отдаюсь «Динамо», но если поступит интересное предложение, то уйду»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Кики Габи надеется поиграть в более сильной лиге.

«Мне хорошо в Бресте сейчас, но это правда, что каждый игрок хочет лучшего для карьеры. Я все еще молод. Не знаю когда, но мне бы хотелось поиграть в более сильном клубе, лиге. Сейчас я полностью отдаюсь «Динамо», но если поступит интересное предложение, то уйду.

Самое главное, построить классную карьеру после , – сказал Кики в эфире «Спорт-центра» на « Беларусь 5 ».

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