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Габи Кики: «Полностью отдаюсь «Динамо», но если поступит интересное предложение, то уйду»
12.06.2020 18:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник брестского «Динамо»
«Мне хорошо в Бресте сейчас, но это правда, что каждый игрок хочет лучшего для карьеры. Я все еще молод. Не знаю когда, но мне бы хотелось поиграть в более сильном клубе, лиге. Сейчас я полностью отдаюсь «Динамо», но если поступит интересное предложение, то уйду.
Самое главное, построить классную карьеру после
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Защитник брестского «Динамо» Кики Габи надеется поиграть в более сильной лиге.
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