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Трой Дини: «Гей или бисексуал, вероятно, есть в каждой команде»
15.06.2020 11:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
«В каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или бисексуал. Они точно есть, 100%.
Думаю, что геи или представителями
Искренне верю, что после первого каминг-аута в течение недели минимум 100 человек скажут: «Я тоже».
Мне интересно, почему футболисты, регбисты, любые спортсмены заканчивают карьеру и говорят: «Я гей». Мне кажется, что это действительно тяжелая ноша, которую они несут всю свою карьеру», – сказал Дини в подкасте BBC.
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Нападающий «Уотфорда» Трой Дини выразил мнение, что в каждой футбольной команде есть игрок нетрадиционной сексуальной ориентации.
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