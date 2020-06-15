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"Витэн" в шаге от четвертого чемпионского титула в своей истории
15.06.2020 16:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTКлуб из Орши обыгрывает ВРЗ в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу 4:2. По дублю за хозяев оформили Артем Рось и Евгений Перемитин, за гомельчан также два мяча забил Артем Золотухин. Четвертый поединок за трофей пройдет в Гомеле и в случае успеха "Витэна" может стать последним.
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Клуб из Орши обыгрывает ВРЗ в третьем матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу 4:2. По дублю за хозяев оформили Артем Рось и Евгений Перемитин, за...
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