Кики Габи: «Миля называет меня своим сыном. Он меня любит и многое мне дал»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Кики Габи поделился мнением об .

«Миля называет меня своим сыном. Постоянно говорит: «Сынок! Сынок». Но как же? Мы разного цвета кожи, а он продолжает так называть. Он меня любит и многое мне дал – огромное количество советов.

Кричит на меня, требует и объясняет это таким образом: «Я кричу на тебя, потому что ты очень хороший футболист. Я хочу, чтобы ты прогрессировал, чтобы ты поиграл на самом высоком уровне». Я доволен, что он верит в меня», – сказал Кики в эфире передачи « Обзор тура » на «Беларусь 5»..

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