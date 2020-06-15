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Кики Габи: «Миля называет меня своим сыном. Он меня любит и многое мне дал»

15.06.2020 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник брестского «Динамо» Кики Габи поделился мнением об Артеме Милевском.

«Миля называет меня своим сыном. Постоянно говорит: «Сынок! Сынок». Но как же? Мы разного цвета кожи, а он продолжает так называть. Он меня любит и многое мне дал – огромное количество советов.

Кричит на меня, требует и объясняет это таким образом: «Я кричу на тебя, потому что ты очень хороший футболист. Я хочу, чтобы ты прогрессировал, чтобы ты поиграл на самом высоком уровне». Я доволен, что он верит в меня», – сказал Кики в эфире передачи «Обзор тура» на «Беларусь 5»..

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Защитник брестского «Динамо» Кики Габи поделился мнением об Артеме Милевском.
 
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