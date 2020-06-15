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Галыгин о втором голе «Шахтера» в ворота БАТЭ: «Может, нужно вводить системы видеоповторов? Где-нибудь собрать в Борисове на заводе какой-нибудь наш белорусский ВАР»

15.06.2020 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Шоумен и болельщик БАТЭ Вадим Галыгин в эфире программы «На грани фола» на «Беларусь 5» поделился мнением о спорных моментах в матче 13-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Шахтер» (2:2), а также предложил использовать ВАР в Беларуси.

Напомним, «Шахтер» сравнял счет в концовке встречи с нарушением правил – Юлиус Сзоке атаковал вратаря борисовчан Антона Чичкана, врезавшись в него на прямых ногах. После этого игра должна была быть остановлена. Однако арбитр встречи Виталий Севостьяник не заметил нарушения. После стыка Сзоке и Чичкана мяч отскочил к Дмитрию Подстрелову, который отправил мяч в пустые ворота.

В сегодняшнем выпуске программы «Судите с нами» представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин признал, что судья ошибочно не зафиксировал фол. Игру необходимо было останавливать.

Представитель судейства АБФФ о втором голе «Шахтера»: «Сзоке врезается в голкипера, нога выпрямлена, есть контакт. Стоило остановить игру»

«Игра была достойная. Скандальная. Но игра есть игра. Она была интересной. Много выводов надо сделать всем участникам событий. Хотелось бы другого результата мне как болельщику БАТЭ. Но имеем, что имеем.

Хотел бы обратить внимание на эти страсти после вчерашнего матча. Считаю, что фол был при втором голе «Шахтера», который позволил… Не буду говорить слово «отскочить». Но он не позволил БАТЭ вчера одержать победу. Это с одной стороны. А с другой стороны – в этом и есть сам смысл футбола. Судья всегда для одних будет хорошим, а для других – не очень хорошим. Может, уже нужно вводить потихонечку системы видеоповторов? Где-нибудь собрать у нас в Борисове на заводе наш белорусский ВАР какой-нибудь :) Интегрировать его. Все равно судейство – это часть большого спорта. И вот эти страсти, которые кипят, они звучат после свистка. Конечно, вчерашнее судейство вызывало вопросы. Думаю, что во вчерашнем матче должен был побеждать БАТЭ», – сказал Галыгин.

Галыгин о втором голе «Шахтера» в ворота БАТЭ: «Может, нужно вводить системы видеоповторов? Где-нибудь собрать в Борисове на заводе какой-нибудь наш белорусский ВАР»

Фото: скриншот «Беларусь 5»

«Этот фол было видно с толчка в раздевалке». Филипенко разносит «Шахтер» и судей, «Борисов-Арена» негодует

БАТЭ в ярости из-за гола, который спас «Шахтера» (Капский назвал его беспределом). Эксперты тоже уверены, что фол был

 
 
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Шоумен и болельщик БАТЭ Вадим Галыгин в эфире программы «На грани фола» на «Беларусь 5» поделился мнением о спорных моментах в матче 13-го тура чемпионата Беларуси...
 
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