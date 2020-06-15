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Герчиков об ошибках Севостьяника: «Все дружно накинулись на рефери. Без обид, но я очень сомневаюсь, пацаны, что вы выдержите 70 минут хорошего челночного бега, в темпе, под дождем»
16.06.2020 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комментатор, замдиректора департамента
– Применять пять судей на матчах чемпионата? Ну пять судей ошибаются в еврокубках. В Лиге чемпионов, в
И второй момент. Вот сейчас мы все дружно накинулись на рефери. Без обид, но я очень сомневаюсь, пацаны, что вы выдержите 70 минут хорошего челночного бега, в темпе, под дождем. Я согласен, что это не наша работа. Но опять же – оставляйте какой-то процент на то, что есть элемент усталости и есть элемент неправильного выбора позиции. Как у футболистов, которые ошибаются с пасами, как и у комментаторов, которые ошибаются с выбором выражений.
Третий момент по ВАР. Честно говоря, это очень дорогая штука насколько я знаю по ценам, – сказал Герчиков в эфире программы «На грани фола» на
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Герчиков об ошибках Севостьяника: «Все дружно накинулись на рефери. Без обид, но я очень сомневаюсь, пацаны, что вы выдержите 70 минут хорошего челночного бега, в темпе, под дождем»
Комментатор, замдиректора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков поделился мнением о матче БАТЭ – «Шахтер», а также порассуждал об эпизоде, где...
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