Герчиков об ошибках Севостьяника: «Все дружно накинулись на рефери. Без обид, но я очень сомневаюсь, пацаны, что вы выдержите 70 минут хорошего челночного бега, в темпе, под дождем»

Источник материала: Tribuna.com

Комментатор, замдиректора департамента по коммуникациям поделился мнением о матче – , а также порассуждал об эпизоде, где допустил ошибку рефери , не заметив фол игрока «Шахтера» в моменте с забитым солигорским клубом голом.

– Применять пять судей на матчах чемпионата? Ну пять судей ошибаются в еврокубках. В Лиге чемпионов, в . Опять же момент, который я всегда привожу… Я не пытаюсь сейчас оправдать Севостьяника. Просто ряд моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. Ошибаются люди в чемпионатах, где есть ВАР. Люди пересматривают по 100 миллионов раз эти эпизоды и все равно принимаются непонятные и ошибочные решения.

И второй момент. Вот сейчас мы все дружно накинулись на рефери. Без обид, но я очень сомневаюсь, пацаны, что вы выдержите 70 минут хорошего челночного бега, в темпе, под дождем. Я согласен, что это не наша работа. Но опять же – оставляйте какой-то процент на то, что есть элемент усталости и есть элемент неправильного выбора позиции. Как у футболистов, которые ошибаются с пасами, как и у комментаторов, которые ошибаются с выбором выражений.