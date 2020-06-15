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Герчиков об ошибках Севостьяника: «Все дружно накинулись на рефери. Без обид, но я очень сомневаюсь, пацаны, что вы выдержите 70 минут хорошего челночного бега, в темпе, под дождем»

16.06.2020 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Комментатор, замдиректора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков поделился мнением о матче БАТЭ«Шахтер», а также порассуждал об эпизоде, где допустил ошибку рефери Виталий Севостьяник, не заметив фол игрока «Шахтера» в моменте с забитым солигорским клубом голом.

– Применять пять судей на матчах чемпионата? Ну пять судей ошибаются в еврокубках. В Лиге чемпионов, в Лиге Европы. Опять же момент, который я всегда привожу… Я не пытаюсь сейчас оправдать Севостьяника. Просто ряд моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. Ошибаются люди в чемпионатах, где есть ВАР. Люди пересматривают по 100 миллионов раз эти эпизоды и все равно принимаются непонятные и ошибочные решения.

И второй момент. Вот сейчас мы все дружно накинулись на рефери. Без обид, но я очень сомневаюсь, пацаны, что вы выдержите 70 минут хорошего челночного бега, в темпе, под дождем. Я согласен, что это не наша работа. Но опять же – оставляйте какой-то процент на то, что есть элемент усталости и есть элемент неправильного выбора позиции. Как у футболистов, которые ошибаются с пасами, как и у комментаторов, которые ошибаются с выбором выражений.

Третий момент по ВАР.  Честно говоря, это очень дорогая штука насколько я знаю по ценам, – сказал Герчиков в эфире программы «На грани фола» на «Беларусь 5».

 

 
 
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Комментатор, замдиректора департамента АБФФ по коммуникациям Дмитрий Герчиков поделился мнением о матче БАТЭ – «Шахтер», а также порассуждал об эпизоде, где...
 
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