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Летяго об инциденте по дороге из Борисове: «Людей уже нашли. Оказалось, что какие-то фанаты из ВИП-зоны» 

16.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Инспектор матча 13-го тура чемпионата страны БАТЭ – «Шахтер» (2:2) Франц Летяго рассказал pressball.by, что же произошло в Борисове после игры.

– Все произошло по окончании игры. Я был на машине, гродненская бригада судей попросила их подвезти. Они своим ходом добирались до Борисова, а я приехал накануне — на матч дублеров.

Мы вышли со стадиона. Мой автомобиль стоял на ВИП-стоянке. Начали грузиться. Уже тогда заметили, что неподалеку ходят какие-то личности. В какой-то момент они начали кричать, орать всякую ерунду.

Затем нам стали говорить, чтобы мы вышли из машины и все такое. У меня в салоне сидели помощники арбитра, Севостьяник еще разговаривал по телефону. Я сказал ему: «Садись в машину». Впереди нашего автомобиля стояли еще какие-то люди — оттуда звучали выкрики. Я завел двигатель, вывернул руль, обогнул их и мы поехали.

– Что было дальше?

– Выехали с территории «Борисов-Арены», направились в сторону кольца, которое ведет из города. Собирались повернуть на Минск. Там и видеокамеры должны быть.

Нас догнали, подрезали и прижали к обочине. Пришлось остановиться. Нам начали угрожать. Выйдите из машины, откройте стекло... Говорю, не буду ни открывать, ни выходить. А потом смотрю, что между их автомобилем и бордюром есть промежуток. Места вроде достаточно, чтобы проехать — ну и проехал. Они это увидели — начали бить по машине.

Потом летели уже такие довольные. Опустили стекло, показывали непристойные жесты, «факи».

– Сколько их было?

Вначале, [на стоянке], больше – трое или четверо. А затем из машины вышли двое каких-то. Один малый такой, непонятный какой-то. Другой с бородой.

– Когда вы разъехались?

– Прямо на кольце. Мы повернули в сторону Минска, они нас обогнали и поехали прямо.

– Что у них за марка машины?

– Ай, там и марку, и номер мы уже отдали. Я уже и не помню. Тем более этих людей уже нашли. Оказалось, что какие-то фанаты из ВИП-зоны.

– Всю информацию вы отдали в милицию?

– Да, все отдал. У меня установлен видеорегистратор. Флешку сняли, там все видно. Сразу, пока моя машина была не заведенная, в темноте сложно было что-то рассмотреть. А когда запустил мотор, все [высветилось], должно быть на записи, – сказал Летяго.

АБФФ: «По дороге из Борисова автомобиль судейской бригады был остановлен неизвестными. Они угрожали, оскорбляли и высказывали недовольство судейством матча БАТЭ – «Шахтер»

БАТЭ о сообщении АБФФ про инцидент с судьями: «Какими бы ни оказались мотивы и чувства нападавших, превыше всего должен быть закон, а также здоровье и безопасность людей»

 
Теги: Минск
 
 
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Инспектор матча 13-го тура чемпионата страны БАТЭ – «Шахтер» (2:2) Франц Летяго рассказал pressball.by, что же произошло в Борисове после игры.
 
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