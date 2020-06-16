Юрий Вергейчик: «В этом году запланировали 13 полноразмерных полей построить во многих городах»

Источник материала: Tribuna.com

Первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик в «Панораме» на «Беларусь 1» рассказал о развитии инфраструктуры.

«Главное – создать массовость и условия. Все остальное приложится. Те средства, которые нам выделяет государство, и , стараемся направлять и в регионы тоже. Допустим, в этом году запланировали 13 полноразмерных полей построить во многих городах.

Берем на себя большие обязательства. Уверен, что выполним их. В ближайшие несколько лет решим проблему, связанную с инфраструктурой», – сказал Вергейчик.

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