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«Слуцк» – «Неман». Козлов и Кривулькин были удалены во время матча, Бураев получил красную карточку после игры

19.06.2020 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Слуцк».

В составе «Слуцка» три игрока получили красные карточки. Роман Кривулькин был удален на 83-й минуте за отброс мяча. На 84-й минуте Юрий Козлов получил вторую желтую карточку за отмашку.

Марат Бураев получил красную карточку после финального свистка. Полузащитник был удален за «нецензурные выражения по отношению к судье».

Матч обслуживала бригада Андрея Василевича.

«Неман» минимум на день влетел в топ-3 – «Слуцк» продолжает падение с вершины

 
 
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