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«Слуцк» – «Неман». Козлов и Кривулькин были удалены во время матча, Бураев получил красную карточку после игры
19.06.2020 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Слуцк».
В составе «Слуцка» три игрока получили красные карточки. Роман Кривулькин был удален на 83-й минуте за отброс мяча. На 84-й минуте Юрий Козлов получил вторую желтую карточку за отмашку.
Марат Бураев получил красную карточку после финального свистка. Полузащитник был удален за «нецензурные выражения по отношению к судье».
Матч обслуживала бригада Андрея Василевича.
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«Слуцк» – «Неман». Козлов и Кривулькин были удалены во время матча, Бураев получил красную карточку после игры
В матче 14-го тура чемпионата Беларуси «Неман» на выезде обыграл «Слуцк».
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