«Слуцк» – «Неман». Главный тренер «Слуцка» Павлов пришел на пресс-конференцию после матча, но отказался от комментариев

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов не стал общаться с журналистами после матча с «Неманом» (0:1) в рамках 14-го тура национального чемпионата, сообщает «Прессбол» .

Тренер пришел на пресс-конференцию, но не стал давать комментарий по игре.

Отметим, что в матче судья Андрей Василевич показал три красные карточки игрокам «Слуцка». Юрий Козлов и Роман Кривулькин были удалены в концовке матча, а Марат Бураев получил красную после игры за разговоры с арбитром.

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