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«Слуцк» – «Неман». Главный тренер «Слуцка» Павлов пришел на пресс-конференцию после матча, но отказался от комментариев
19.06.2020 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов не стал общаться с журналистами после матча с «Неманом» (0:1) в рамках 14-го тура национального чемпионата, сообщает
Тренер пришел на пресс-конференцию, но не стал давать комментарий по игре.
Отметим, что в матче судья Андрей Василевич показал
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«Слуцк» – «Неман». Главный тренер «Слуцка» Павлов пришел на пресс-конференцию после матча, но отказался от комментариев
Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов не стал общаться с журналистами после матча с «Неманом» (0:1) в рамках 14-го тура национального чемпионата, сообщает...
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