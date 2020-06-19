Бразевич о распределении молодых футболистов: «Может, пусть будет драфт? 25 игроков есть, и их драфтом распределим»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Смолевичей» Александр Бразевич предложил ввести в высшей лиге драфт молодых игроков, сообщает «Прессбол» .

- Как вы относитесь к «лимитчикам»?

– Отношусь положительно с точки зрения необходимости что-то менять, с точки зрения необходимости развивать молодых футболистов. Если посмотреть на мою карьеру, не самую славную, но тем не менее, и в «Речице» у меня воспитанники попадали в молодежную сборную, в каждом составе, Остроух, Сазонович, еще парочка. И в «Смолевичах» были.

Когда сделали лимит в первой лиге за три недели до старта чемпионата ввели лимит и сказали искать молодых футболистов, это было глупо сделано. Несерьезно, некрасиво. Хорошо, что не задним числом, не повысчитывали очки после десятого тура за то, что не играли молодые. Сегодня решение тоже выглядит не совсем подготовленным. Много подводных камней. Первый: есть молодые футболисты, я папа одного из них. Игрока зовут в «Смолевичи» и БАТЭ. Куда он пойдет? Конечно, в БАТЭ. В результате, борисовчане сделают себе такую прослоечку, пять-семь футболистов. То же самое «Шахтер», «Динамо», клубы, которые могут себе позволить. Хотя бы по пять молодых футболистов в пяти сильнейших клубах — 25 человек. Сколько из них играть будет? Пять. А двадцать что будут делать? Как ты их распределишь? За этим должно быть еще какое-то решение. Может, пусть будет драфт? 25 игроков есть, и их драфтом распределим. Первых низшая команда выберет. Это что-то такое фантастическое для нашей страны. Но если чемпионат у нас регулируется, давайте регулировать его по примеру величайших лиг мира. Там же неслучайно драфт придумали. Это уравняет где-то шансы команды команд, это сделает объективной конкуренцию.

Все это нужно продумать сразу, на берегу, а не когда коса на камень найдет. Таких моментов очень много. Надо хорошенько продумать. В принципе, идея развивать молодых футболистов великолепная. Но она половинчатая какая-то. В первой лиге ввели лимит. Но что это за лимит, два футболиста? Лимит — два варианта. 50 на 50 заявочный список на сезон. Либо 7-8 человек в заявке. Вот это я понимаю лимит, ты обязан держать молодежь.

Высшей лиге нужно дорожить именем высшей лиги. Любое решение должно быть качественным. Если будет драфт, пусть будет драфт. Но нужно собраться, сесть вместе, пожать друг другу руки, если получилось что-то хорошее. А так, 25 человек будут в пяти лучших командах. Это разве хорошо, – сказал Бразевич.

Ранее сообщалось , что на ближайшем заседании Исполкома АБФФ будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент чемпионата Беларуси в высшей лиге сезона-2021. В частности, планируется, что на поле должны будут одновременно находиться не менее 6 футболистов с белорусским гражданством (сейчас – 5) один из которых – не достигший возраста 22 лет.