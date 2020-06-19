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Рой Кин: «Де Хеа – самый переоцененный вратарь. Меня тошнит от него. Я бы подрался с ним в перерыве»
20.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший полузащитник
Мяч после удара вингера «шпор»
«Меня невероятно тошнит от этого вратаря. Я бы подрался с ним в перерыве. Самый переоцененный вратарь, которого я видел за долгое время», – заявил Кин.
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Рой Кин: «Де Хеа – самый переоцененный вратарь. Меня тошнит от него. Я бы подрался с ним в перерыве»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру голкипера манкунианцев Давида де Хеа в матче 30-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1, второй...
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