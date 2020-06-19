Рой Кин: «Де Хеа – самый переоцененный вратарь. Меня тошнит от него. Я бы подрался с ним в перерыве»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру голкипера манкунианцев Давида де Хеа в матче 30-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1, второй тайм).

Мяч после удара вингера «шпор» Стевена Бергвейна пришелся в корпус испанца и отлетел в ворота.

«Меня невероятно тошнит от этого вратаря. Я бы подрался с ним в перерыве. Самый переоцененный вратарь, которого я видел за долгое время», – заявил Кин.