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Рой Кин: «Де Хеа – самый переоцененный вратарь. Меня тошнит от него. Я бы подрался с ним в перерыве»

20.06.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру голкипера манкунианцев Давида де Хеа в матче 30-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1, второй тайм).

Мяч после удара вингера «шпор» Стевена Бергвейна пришелся в корпус испанца и отлетел в ворота.

«Меня невероятно тошнит от этого вратаря. Я бы подрался с ним в перерыве.  Самый переоцененный вратарь, которого я видел за долгое время», – заявил Кин.

 

 
 
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игру голкипера манкунианцев Давида де Хеа в матче 30-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1, второй...
 
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