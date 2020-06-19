Игорь Ковалевич: «Недавно заплатил тысячу долларов за комментарий судейства. Вы же видите, что с судейством творится»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал результат матча против «Слуцка» (1:0), сообщает «Прессбол» .

– Должны были в первом тайме доводить матч до победы. Моменты для этого хорошие были. Считаю, на победу наиграли. Немного была нервная концовка после 75-й минуты. Прижались к воротам, хотя были хорошие контратаки. Не скажу, что это была установка — скорее внутреннее психологическое состояние ребят. Ну и «Слуцк» оказывал силовое давление. Там достаточно высокие, мощные футболисты. Поздравляю свою команду, а «Слуцку» желаю удачи.

- Как считаете, как судья провел матч?

– Я недавно заплатил тысячу долларов за комментарий судейства из своей зарплаты. Там есть кому оценивать судейство. Вы же видите, что с судейством творится. Что тут говорить? – сказал Ковалевич.

В матче «Слуцк» – «Неман» 3 футболиста хозяев получили красные карточки.