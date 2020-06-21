Роман Елетнов: «Благодаря вниманию к спорту нашего президента, в моем городе будет биатлонный стадион. Мой выбор 9 августа сделан»

Источник материала: Tribuna.com

Лидер сборной Беларуси по биатлону Роман Елетнов рассказал о том, что проголосует на выборах президента 9 августа за Александра Лукашенко.

«Благодаря поддержке и большому вниманию к спорту нашего действующего президента, в моем родном городе Чаусы к 3 июля 2020 года будет сдан в эксплуатацию биатлонный стадион: лыжероллерная трасса и стрельбище. Для жителей нашего города – это большое событие, которое будет способствовать развитию биатлона в нашей стране. А для подрастающего поколения это дополнительный глоток мотивации для достижения поставленных целей. Спасибо Александру Григорьевичу за поддержку. Мой выбор 9 августа сделан.

И мы вместе с Динарой Алимбековой также приглашаем всех желающих на открытие нашего стадиона», – написал Елетнов.

Отметим, что Елетнов отредактировал свой пост в инстаграме с благодарностью Лукашенко, удалив строчку: «Мой предстоящий выбор 9 августа сделан»