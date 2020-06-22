Минское «Динамо» получит достаточный для участия в КХЛ бюджет (Sport.tut.by)

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» получит достаточный для соблюдения требований Континентальной хоккейной лиги бюджет и продолжит участие в турнире, сообщает Sport.tut.by .

Напомним, в мае генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о финансовых проблемах клуба, из-за которых команда не могла начать комплектование состава на следующий сезон.

Перспективы команды прояснились в июне, когда стало известно, что «Беларуськалий» продолжит спонсировать «Динамо». Именно эта компания выделяет клубу львиную долю средств. Правда, изначально речь шла о сумме, которая даже не позволила бы «зубрам» соответствовать минимальным требованиям лиги: клубы должны тратить не менее 4,25 млн долларов на зарплаты.

Но постепенно ситуация улучшилась. Бюджет, с которым будет работать «Динамо», удовлетворяет запросам лиги. Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт уже прилетел в Минск и начал обсуждать с руководством возможности усиления команды.

Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил, что все клубы уже подали в лигу финансовые документы.

Впрочем, у команды все еще остаются долги по зарплате. По словам Андрея Костицына, клуб пока не рассчитался не только с ним, но и со многими другими хоккеистами.

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