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Минское «Динамо» получит достаточный для участия в КХЛ бюджет (Sport.tut.by)
22.06.2020 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» получит достаточный для соблюдения требований Континентальной хоккейной лиги бюджет и продолжит участие в турнире, сообщает
Напомним, в мае генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков
Перспективы команды прояснились в июне, когда стало известно, что «Беларуськалий»
Но постепенно ситуация улучшилась. Бюджет, с которым будет работать «Динамо», удовлетворяет запросам лиги. Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт уже прилетел в Минск и начал обсуждать с руководством возможности усиления команды.
Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил, что все клубы уже подали в лигу финансовые документы.
Впрочем, у команды все еще остаются долги по зарплате. По словам Андрея Костицына, клуб пока не рассчитался не только с ним, но и со многими другими хоккеистами.
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Минское «Динамо» получит достаточный для соблюдения требований Континентальной хоккейной лиги бюджет и продолжит участие в турнире, сообщает Sport.tut.by.
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