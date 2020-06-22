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Жена Олега Веретило Карина: «Я поняла, что Беларусь – не про свободу слова»

22.06.2020 21:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Супруга капитана брестского «Динамо» Олега Веретило Карина поделилась мнением о том, что в Беларуси нарушается свобода слова, которую гарантирует Конституция.

«Для меня важно, чтобы моя дочь могла говорить и не бояться, выражать свою позицию, чтобы ее права никто не нарушал.

В детстве я писала статьи в детские журналы и газеты, мечтала стать честной журналисткой в будущем. Посещала мирные митинги с бабушкой, мамой и уже тогда мне было обидно и страшно от несправедливости к людям.

Моя детская мечта разбилась в дребезги. Я поняла, что наша страна – не про свободу слова.

Перемены всегда к лучшему (но не всем они выгодны ). Тем более, когда система очень устарела и не работает совсем в интересах молодежи», – написала Карина Веретило в инстаграме.

Напомним, во время недавних мирных акций протестов были задержаны журналисты различных белорусских изданий. Через некоторое время содержания в РУВД репортеры были отпущены.

Белорусская ассоциация журналистов осудила противоправные действия силовиков в отношении журналистов.

Жена лидера минского «Динамо» хочет лично и честно считать голоса на выборах – похоже, муж поддержал ее подписью

Tribuna.com подписала совместное заявление БАЖ и редакций об остановке преследования журналистов

 
 
 
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Для меня важно , чтобы моя дочь могла говорить и не бояться ,выражать свою позицию, чтоб её права никто не нарушал.. ⠀ В детстве я писала статьи в детские журналы и газеты ,мечтала стать честной журналисткой в будущем.. ..посещала мирные митинги с бабушкой, мамой и уже тогда мне было обидно и страшно от несправедливости к людям... ⠀ моя ДетскаЯ мечта разбилась в дребезги.. я поняла, что наша страна не про свободу слова .... ⠀ Перемены всегда к лучшему (но не всем они выгодны ) , тем более , когда система очень устарела и не работает совсем ,в интересах молодёжи .. ⠀ #belarus #беларусь #❤️

 
 
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Супруга капитана брестского «Динамо» Олега Веретило Карина поделилась мнением о том, что в Беларуси нарушается свобода слова, которую гарантирует Конституция.
 
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