Василий Хомутовский: «Желаю, чтобы каждый имел свое мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы»

Источник материала: Tribuna.com

Тренер вратарей брестского высказался о предстоящих выборах президента.

«Джордж Оруэлл писал: «Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм»!

За те годы, что играл и жил в Европе, проникся одним... уважай себя и окружающих тебя... уважай свое мнение и позицию других! Не важно, какая у него или у тебя должность и положение.

Мы все Личности! Желаю, чтобы каждый имел свое мнение и свободу его высказать! Я за прозрачные и честные выборы!» – написал Хомутовский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @khamu33 23 Июн 2020 в 4:08 PDT

Как компания из Беларуси увязала токены, акции и футбол – и запустила первую в стране криптобиржу

Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь