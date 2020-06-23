ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Специалист департамента развития БАТЭ – АБФФ: «В Португалии 8 игроков по этим лимитам. Так дело в чемпионате? Или все-таки не совсем?»

23.06.2020 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Специалист департамента развития БАТЭ Сергей Синкевич выступил с критикой в адрес предполагаемых изменений в регламенте высшей лиги.

«49? Мало? Вы там с Португалией равнялись сегодня. Не поленился. 27-й тур. На поле в основе вышло 13(!) человек младше 21 года на день матча! Из них 5 – легионеры! Итого 8 игроков по этим лимитам! И это при 18 командах в чемпионате!

Так дело в национальном чемпионате? Или все-таки не совсем?» – сказал Синкевич.

Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

Герчиков о возможных изменениях в регламенте ЧБ: «Понимаю, почему Альшевский и Ковальчук против. У них ни одного молодого игрока»

Владимир Базанов: «У Португалии U-21 все 22 футболиста в топ-клубах. У нас только четыре в основе своих команд. Как можно тогда обыграть такую сборную?»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалист департамента развития БАТЭ Сергей Синкевич выступил с критикой в адрес предполагаемых изменений в регламенте высшей лиги.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Бригада Севостьяника обслужит матч «Арсенал» – «Локомотив». После игры БАТЭ – «Шахтер» его отстранили на два тура высшей лиги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика