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Специалист департамента развития БАТЭ – АБФФ: «В Португалии 8 игроков по этим лимитам. Так дело в чемпионате? Или все-таки не совсем?»
23.06.2020 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Специалист департамента развития БАТЭ Сергей Синкевич выступил с критикой в адрес предполагаемых изменений в регламенте высшей лиги.
«49? Мало? Вы там с Португалией равнялись сегодня. Не поленился. 27-й тур. На поле в основе вышло 13(!) человек младше 21 года на день матча! Из них 5 – легионеры! Итого 8 игроков по этим лимитам! И это при 18 командах в чемпионате!
Так дело в национальном чемпионате? Или все-таки не совсем?» – сказал Синкевич.
Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.
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Специалист департамента развития БАТЭ – АБФФ: «В Португалии 8 игроков по этим лимитам. Так дело в чемпионате? Или все-таки не совсем?»
Специалист департамента развития БАТЭ Сергей Синкевич выступил с критикой в адрес предполагаемых изменений в регламенте высшей лиги.
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