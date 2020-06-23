Специалист департамента развития БАТЭ – АБФФ: «В Португалии 8 игроков по этим лимитам. Так дело в чемпионате? Или все-таки не совсем?»

Источник материала: Tribuna.com

Специалист департамента развития БАТЭ Сергей Синкевич выступил с критикой в адрес предполагаемых изменений в регламенте высшей лиги.

«49? Мало? Вы там с Португалией равнялись сегодня. Не поленился. 27-й тур. На поле в основе вышло 13(!) человек младше 21 года на день матча! Из них 5 – легионеры! Итого 8 игроков по этим лимитам! И это при 18 командах в чемпионате!

Так дело в национальном чемпионате? Или все-таки не совсем?» – сказал Синкевич.

Напомним, в регламенте предлагается прописать пункты, по которым в матчах высшей лиги на поле должны одновременно находиться не менее шести футболистов с белорусским паспортом (сейчас таковых должно быть минимум пять), а среди этих шести белорусов как минимум один должен быть не старше 21 года.

Герчиков о возможных изменениях в регламенте ЧБ: «Понимаю, почему Альшевский и Ковальчук против. У них ни одного молодого игрока»

Владимир Базанов: «У Португалии U-21 все 22 футболиста в топ-клубах. У нас только четыре в основе своих команд. Как можно тогда обыграть такую сборную?»