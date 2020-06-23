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Геннадий Савилов: «В списке национальной сборной уже 40 человек! И на каждую позицию два, а то и три претендента»

23.06.2020 14:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о национальной команде.

«Михал Михалыч обозначил такую позицию комплектования команды, что в нее попадут сильнейшие. Сейчас тестируются хоккеисты. Проводится очень сильное медицинское обследование. И, как мне удалось увидеть, ментально хоккеисты готовы сражаться за страну, выдерживать внутреннюю конкурентную борьбу. Захаров расширил список кандидатов. Казалось бы: где у нас хоккеисты? А в списке национальной сборной уже 40 человек! И на каждую позицию два, а то и три претендента. И все они плюс-минус равны по показателям и отдаче.

Нету звезд, за исключением разве что Андрея Костицына. Но мы же должны понимать, что он не молодеет. Дай бог ему провести еще один сезон так же, как он сыграл предыдущий. 17 голов и 17 передач – это незаурядный результат в КХЛ для игрока такого возраста [35 лет]. Все остальные будут конкурировать между собой, и у них есть ментальная потребность попасть в сборную. Вы же слышали, какие они сдавали тесты. На неформальной встрече с командой я уже говорил, что от теста Купера, который они бежали, на сборах многие хоккеисты «косят».

То, что ребята прибыли в кэмп летом, сдавали нормативы, тренировались, говорит о том, что национальная команда подтягивает максимально возможные ресурсы. Проверяются все, кто теоретически может быть в сборной. Ожидаем, что через год конкуренция усилится, и что по функциональной подготовке команда будет на уровне элитного дивизиона чемпионата мира. Есть такое предчувствие», – заявил Савилов.

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Председатель ФХБ Геннадий Савилов поделился мнением о национальной команде.
 
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