Яхшибоев может перейти в минское «Динамо» или БАТЭ («Беларусь 5»)

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Энергетика-БГУ» летом может перейти в другой белорусский клуб, сообщила Анна Кузьмич в эфире «Спорт-центра».

По информации « Беларусь 5 », интерес к футболисту проявляют и минское .

В этом сезоне футболист провел 13 матчей в чемпионате и забил 7 мячей.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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