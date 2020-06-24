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Яхшибоев может перейти в минское «Динамо» или БАТЭ («Беларусь 5»)

24.06.2020 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий минского «Энергетика-БГУ» Жасур Яхшибоев летом может перейти в другой белорусский клуб, сообщила Анна Кузьмич в эфире «Спорт-центра».

По информации «Беларусь 5», интерес к футболисту проявляют БАТЭ и минское «Динамо».

В этом сезоне футболист провел 13 матчей в чемпионате и забил 7 мячей.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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Нападающий минского «Энергетика-БГУ» Жасур Яхшибоев летом может перейти в другой белорусский клуб, сообщила Анна Кузьмич в эфире «Спорт-центра».
 
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