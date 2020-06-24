Фаната «Бернли» уволили с работы за баннер «Жизни белых важны». Полиция спросила, нужна ли ему защита

Источник материала: Tribuna.com

Фаната «Бернли» Джейка Хеппла, организовавшего запуск баннера «Жизни белых важны» на матче против «Манчестер Сити» , уволили с работы.

24-летний болельщик работал сварщиком в конструкторской фирме Paradigm Precision, базирующейся в графстве Ланкашир. В компании заявили, что «не потерпят проявлений расизма ни в какой форме».

Однако сам Хеппл заявил, что не жалеет о своем поступке.

«Я не расист. Вижу, что меня хотят выставить таким, но это не так. У меня полно друзей среди чернокожих и азиатов, а мой баннер был вдохновлен движением Black Lives Movement.

Мы не хотели как-то оскорбить это движение или чернокожих людей. Но я считаю, что важно отметить, что жизни белых людей тоже важны. Именно это мы и хотели сказать», – заявил Хеппл.

По его словам, сотрудники полиции, начавшие проверку по данному делу, действительно приходили к нему домой, но пока не сообщили, будут ли выдвинуты обвинения. Представители правоохранительных органов дали понять Хепплу, что ему будет предоставлена защита, если он или члены его семьи будут получать угрозы.

«В полиции мне сказали, что я не совершал преступлений и не сделал ничего плохого. Напротив, меня спросили, все ли у меня в порядке и нужна ли мне защита, на случай, если меня начнут преследовать.

Не понимаю, почему меня выставляют преступником. Я считаю, что реакция на произошедшее преувеличена», – добавил Хеппл.

Он также рассказал, что в общей сложности акцию проспонсировали порядка 60 человек, суммарно собравшие 600 фунтов.

21-летняя подруга болельщика Меган подверглась критике в соцсетях за публикации, которые посчитали расистскими, и также была уволена с работы. По профессии девушка косметолог.

Отметим, что материал о Хеппле собрал на сайте Daily Mail более 3771 комментариев.

Самым популярным стало следующее высказывание одного из юзеров: «Медиа, может, и не поддержат тебя, но народ поддержит. Молодец!»

Комментарий собрал 8894 лайка против 1875 дизлайков.

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