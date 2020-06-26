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Клопп выиграл 9-й трофей в карьере
26.06.2020 06:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
53-летний немец завоевал 9-й трофей в своей тренерской карьере.
Ранее Клопп, работая с дортмундской «Боруссией», дважды становился чемпионом
«Ливерпуль» с момента назначения немца выиграл четыре различных турнира: Лигу чемпионов-2018/19, Суперкубок УЕФА-2019, чемпионат мира среди клубов-2019 и Премьер-лигу-2019/20.
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«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа стал чемпионом Англии.
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