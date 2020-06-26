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Заслуженный мастер спорта СССР Марина Лобач празднует 50-летний юбилей
26.06.2020 09:18 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОлимпийская чемпионка Сеула по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Марина Лобач празднует сегодня свой 50-летний юбилей. Талантливая спортсменка и тренер по-прежнему работает в белорусской художественной гимнастике, воспитывая не одно поколение молодых спортсменок. В честь Марины Лобач ежегодно проводятся ее именные международные соревнования, которые помогают отыскать юные таланты. Тренерскую карьеру Марина Викентьевна успешно совмещает и с судейской работой.
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Олимпийская чемпионка Сеула по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Марина Лобач празднует сегодня свой 50-летний юбилей. Талантливая...
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