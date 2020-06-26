ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Заслуженный мастер спорта СССР Марина Лобач празднует 50-летний юбилей

26.06.2020 09:18 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Олимпийская чемпионка Сеула по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Марина Лобач празднует сегодня свой 50-летний юбилей. Талантливая спортсменка и тренер по-прежнему работает в белорусской художественной гимнастике, воспитывая не одно поколение молодых спортсменок. В честь Марины Лобач ежегодно проводятся ее именные международные соревнования, которые помогают отыскать юные таланты. Тренерскую карьеру Марина Викентьевна успешно совмещает и с судейской работой.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олимпийская чемпионка Сеула по художественной гимнастике, заслуженный мастер спорта СССР Марина Лобач празднует сегодня свой 50-летний юбилей. Талантливая...
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика