Романцев об отъезде Гончаренко в Беларусь: «Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут служить здесь оправданиями»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев раскритиковал Виктора Гончаренко , работающего с ЦСКА , за отъезд в Беларусь после разгрома от «Зенита» (0:4).

– Поступок Гончаренко – эмоциональный взрыв, рожденный поражением, или он понял, что именно в этой команде себя уже исчерпал?

– При всем уважении к Гончаренко считаю, что он неправ. Ни молодость, ни сдавшие нервы не могут служить здесь оправданиями. Даже если тренер находится в состоянии аффекта, он обязан держать себя в руках. Это неписаный закон профессии. Ведь все, что с ним происходит, видят игроки, с которыми ему дальше работать.

Хотя по-человечески Виктора Михайловича понимаю – сам не раз бывал в таких передрягах. А потому уверен, сейчас он жалеет о случившемся.

– Но ведь согласитесь, что сегодня «Зенит» не настолько сильнее ЦСКА, чтобы обыгрывать его в гостях с таким разгромным счетом?

– Согласен. Но в условиях карантина, в которых оказались команды, решающую роль играет то, как им удалось спланировать и провести подготовку.

Видно, что Семак сумел угадать, а Гончаренко этого не удалось. Конечно, осознать, что ты в чем-то просчитался, неприятно. Но не смертельно. И надо идти дальше.

– А вы не допускаете, что это может быть тот самый случай, когда тренер и команда просто устали друг от друга?

– Такое случается. Но в данном случае маловероятно, поскольку совсем недавно Гончаренко продлил контракт с клубом, который сейчас и подвел. Ведь если бы руководство предвидело такой поворот событий, оно могло бы заранее начать искать ему замену и вести с кем-то переговоры. А теперь решение приходится принимать в авральном порядке.

– Бывшие вратари в роли главного тренера – достаточно редкое явление в футболе. Что вы скажете о Сергее Овчинникове, который пока сменил Гончаренко?

– Сергея на поле всегда отличал характер настоящего бойца, профессионала и лидера команды. Думаю, что время не изменило его. Надеюсь, все эти качества он захватил с собой и в тренерское дело.

Да, пока не хватает опыта. Но всем нам когда-то приходилось начинать с нуля. Овчинников должен был многому научиться у такого мудрого и амбициозного тренера, как Юрий Семин.

Что касается вопроса о возможностях вратаря в роли главного тренера, то ответом на него может стать работа в сборной России Станислава Черчесова, – сказал Романцев.

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